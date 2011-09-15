〔美国股市〕ADR上涨,全球各国央行计划重启美元流动性操作提振市场

路透纽约9月15日电---在美国股市挂牌交易的海外企业美国存托凭证(ADR)周四上扬,此前全球央行共同计划重启美元流动性操作,挽救陷入困境的欧洲银行系统.

欧洲央行(ECB)周四称,将与其他主要中央银行一道,在第四季重启三月期美元流动性操作,以此避免货币市场由于欧洲主权债务危机而冻结.

法国总统萨科奇和德国总理梅克尔在一份共同声明中敦促希腊领导人贯彻救助计划条款,同时两国领导人并称已下定决心要将希腊留在欧元区内.

在美上市的欧洲银行业股上扬,德意志银行(DB.N)大涨7.61%,报35.34美元.巴克莱(BCS.N)上涨3.45%,报10.20美元.西班牙Banco SantanderSTD.N劲扬4.83%,报8.24美元.

不过,瑞银集团(UBS.N)大跌10%,之前该行表示,发现旗下投行部门一交易员未经批准的交易,已造成了约20亿美元的损失.瑞银声明称,该宗交易有可能造成银行在第三季遭遇亏损.[ID:nCN1967725].警方称已逮捕嫌疑人Kweku Adoboli.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨1.92%,报120.68点.纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR涨2.24%,报109.59点.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3劲升2.1%,报932.16点,为一周最高收位.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS和拉丁美洲企业ADR指数.BKLA均收高1.45%.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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