〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货大跌,受累于技术面卖盘和霜冻担忧缓解

路透芝加哥9月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四大跌,受技术面卖盘拖累,美国中西部地区霜冻未如担忧的那麽严重,引发基金平仓,价格跌至关键技术水平下方.

指标11月大豆合约连续第四天下跌,过去八个交易日里有七天下跌.该合约触及一个月低位,并跌破50日和100日移动平均线,引发基金平仓多头.

交易商称,盘中基金预计卖出8,000-9,000口大豆合约.

美国中西部地区西部气温连续第二天低于零度,但是对作物的影响料不大,未来几天情况料好转.

美国农业部称,上周出口销售351,900吨美国大豆,低于市场预期的40-60万吨.上周出口销售197,600吨豆粕,高于市场预期的5-15万吨;出口销售1,600吨豆油,在0-10,000吨的预期区间内.

CBOT-11月大豆SX1收挫22-3/4美分,报每蒲式耳13.60美元.10月豆油合约BOc1跌0.56美分,收报每磅56.22美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收挫9.2美元,报每短吨349.6美元.

预估CBOT大豆成交量为195,084口,豆油成交95,374口,豆粕成交92,119口.

以下为CBOT农产品期货在1712GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 702.50 -21.75 -3.0% 11.7%

CBOT大豆Sc1 1359.50 -23.75 -1.7% -2.5%

CBOT豆粕SMc1 350.90 -7.90 -2.2% -5.2%

CBOT豆油BOc1 56.24 -0.54 -1.0% -2.6%

CBOT小麦Wc1 689.00 -15.50 -2.2% -13.3%

CBOT稻米RRc1 1770.00 -9.50 -0.5% 26.5%

EU小麦BL2X1 197.00 -5.00 -2.5% -22.0%

NYMEX原油期货CLc1 89.42 0.51 0.6% -2.1%

道琼工业指数.DJI 11,390 144 1.3% -1.6%

现货金XAU= 1779.30 -40.80 -2.2% 25.4%

欧元/美元EUR= 1.3881 0.0140 1.0% 4.0%

美元指数.DXY 76.2780 -0.5550 -0.7% -3.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1907 -20 -1.0% 7.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.