〔金属期市〕期铜收高,各国央行将提供三个月期美元流动性提振工业金属

* 期铜及工业金属上涨,受全球央行融资计划带动

* Freeport旗下铜矿生产和运输停滞

* 市场关注:周五将公布的一周上海金属库存数据

路透纽约/伦敦9月15日电---期铜周四收高,一项帮助欧洲银行业融资的计划料将帮助重建全球信心,同时也将提振工业商品方面的支出.市场由此获得乐观期望.

基本金属全系上涨,帮助多个市场自周三的较深跌幅中反弹,此前有消息称主要央行同意向商业银行提供三个月期美元贷款,以此防止货币市场因欧洲主权债务危机而冻结.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨76美元,至每吨8,711美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1攀升5.90美分,或1.5%,结算价报每磅3.9570美元,盘中交易区间在3.8940-3.98美元.

"在我看来,今天的走势更像是一次反弹,而并非预示着铜价将大幅上涨并升穿4美元."LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill称.

期铜自从2月分别在LME和纽约市场触及每吨10,190美元及每磅4.65美元的纪录高位後,迄今已下挫了约15%.由于经济环境的不确定性日益增加,有关期铜将在今年重回高点的声音正在减少.

美国经济数据更是增加了悲观情绪.

上周美国初请失业金人数意外升至6月至今高点.同时,9月纽约联储制造业指数也缩减.一系列弱于预期的数据支撑了美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取新措施帮助经济成长的预期.

美国8月工业生长增长0.2%,是数据中唯一的亮点.

"毫无疑问,第三季度内基本金属实货需求出现减少,"南非标准银行在报告中称."鉴于数据令人失望,我们对第四季的预期开始显得有些过于乐观.在当前背景下,价格将面临压力."

尽管美国数据令人失望,全球股市仍连续第三天上涨.欧元兑美元亦跳升,这是基本金属全系整体上涨的两个支撑要素.

"目前相比内部的供需基本面,工业商品可能会更多地受到外部事件的影响."LOGIC Advisors的O'Neill表示.

**Freeport旗下铜矿生产停滞**

铜供给面仍进展,并且受到矿石质量下降、新项目上马前的漫长交货时间以及罢工活动增多的侵蚀.

Freeport McMoran(FCX.N)旗下印尼Grasberg铜矿的生产和运输工作陷入停滞,之前数千工人于周四开始了为期一个月的罢工,这造成铜精矿运输中断,并引发全球供给紧张忧虑.

"供给中断可能会加剧紧俏现象.未来几年或更久时间内,市场料将面临较严重短缺."澳新银行在一份报告中表示.

"一部分市场人数预计(铜价)近期将滑向每吨7,000美元,之後反弹.我们认为这种情况将不会出现."

"商户和中国买家的买兴看似将把铜价限制在8,300-8,400美元,并且只要市场开始感觉到供给中断的影响,铜价将会再度走高."

秘鲁的Cerro Verde铜矿运营部主管对路透表示,该公司预计将在年底前提交有关35亿美元扩充项目的环境影响报告.

以下为1745GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 395.95 6.15 +1.58 444.70 -10.96

LME期铝 2374.00 14.00 +0.59 2470.00 -3.89

LME期铜 8711.00 76.00 +0.88 9600.00 -9.26

LME期铅 2385.00 42.00 +1.79 2550.00 -6.47

LME期镍 21750.00 375.00 +1.75 24750.00 -12.12

LME期锡 23595.00 -55.00 -0.23 26900.00 -12.29

LME期锌 2189.50 28.50 +1.32 2454.00 -10.78

上海期铝 17215.00 30.00 +0.17 16840.00 2.23

上海期铜 65020.00 100.00 +0.15 71850.00 -9.51

上海期锌 16835.00 55.00 +0.33 19475.00 -13.56

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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