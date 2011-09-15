〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因霜冻造成的损害不及预期

路透芝加哥9月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四回落3.2%,至近一个月最低,因对霜冻给今年产量造成损害的担忧缓解,引发一波抛售.

AgResource Co周四称,霜冻造成的损失可能将达5,000万蒲式耳,低于之前预估的1.25亿蒲式耳.

北达科他州,南达科他州,明尼苏达州,爱荷华州北部和以及内布拉斯加州东北部周三夜间和周三清晨的最低气温在27-34华氏度之间.