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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 02:42 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,因霜冻造成的损害不及预期

路透芝加哥9月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四回落3.2%,至近一个月最低,因对霜冻给今年产量造成损害的担忧缓解,引发一波抛售.

交易商称,在指标12月合约CZ1跌至关键技术支撑位50日移动均线之下後多头清盘加速.

成交清淡,仅为约25.3万口,较30日均值低逾10%.

近月玉米合约日内在7.00-1/4美元触底,此为8月19日触及6.93美元以来的最低水平.

AgResource Co周四称,霜冻造成的损失可能将达5,000万蒲式耳,低于之前预估的1.25亿蒲式耳.

北达科他州,南达科他州,明尼苏达州,爱荷华州北部和以及内布拉斯加州东北部周三夜间和周三清晨的最低气温在27-34华氏度之间.

美国农业部周四上午称,上周出口销售玉米117万吨,高于分析师预期的40-70万吨.

12月玉米期货CZ1大跌23-1/4美分,收报7.01美元.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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