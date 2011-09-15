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债券 | 2011年 9月 16日 星期五 02:39 BJT

〔标题新闻〕芬兰财长称不认为希腊贷款抵押品问题将在周五举行的ECOFIN会议上得到解决--YLE

ECOFIN:经济和金融事务委员会

YLE为芬兰国内新闻社

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS1E78E197]

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