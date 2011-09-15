〔纽约期市〕原糖在10月期权到期前涨跌互现,可可期货延展跌势

路透纽约/伦敦9月15日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周四收盘涨跌互现,在10月期权到期前的交易中未能触及30美分的水平.10月合约将于今日收盘时到期.可可期货进一步走低,原产国卖盘拖累其跌至数月低位.

阿拉比卡咖啡期货尾盘回落,收在一个月低位,市场快速跌向200日移动均线.

近月原糖期货在震荡交投中转跌,交易商称,在10月期权合约到期前的最後一个交易日未能触及30美元的执行价,许多市场人士今日均瞄准该价位.

"市场人士看似将推高市场.做空执行价为30美元买权的投资者可能不得不回补空头,"Newedge USA糖市分析师Alex Oliveira称.

10月原糖期货SBV1>回落0.20美分,收报每磅29.50美分.3月合约SBH2上扬0.06美分,收报每磅28.18美分.

交易商还关注10/3月合约价差,这也令近月合约承压.10月合约较3月合约溢价收窄,收报每磅1.32美分,低于周三触及的两个半月高位1.58美分.

交易商称,在目前的价格水平,糖实货卖盘受到抑制.

Liffe-10月白糖期货LSUV1收涨2.90美元,报每吨746.60美元.

ICE可可期货进一步走低,触及九个半月低位,未平仓合约攀升至六周最高,9月15日为近179,000口.

原产国抛售,因2010/2011作物年全球出现大量过剩供应,继续打压市场.交易商称,投资者结清多头头寸,和贸易商空头回补也加重市场压力.

ICE-12月可可期货CCZ1下挫19美元,报每吨2,791美元,为近月合约自2010年12月1日以来的最低收位.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收挫11英镑,报每吨1,812英镑,为6月16日来最低结算价.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1跌5.15美分,或1.9%,收报每磅2.6055美元,为8月16日迄今最低结算价.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下跌38美元,收报每吨2,048美元.(完)