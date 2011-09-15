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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 04:10 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高1.66%,Nasdaq指数上扬1.34%

路透纽约9月15日电---美国股市周四连续第四日收涨,各国央行采取协同行动平息对欧洲金融业因该地区主权债危机而即将出现信贷冻结状况的担忧.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收高186.45点,或1.66%,报11,433.18;标准普尔500指数.SPX收涨20.43点,或1.72%,报1,209.11点.Nasdaq指数.IXIC上扬34.52点,或1.34%,报2,607.07点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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