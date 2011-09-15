〔美国债市〕公债价格下跌,因ECB等央行提供美元贷款的计划提振人气

* 欧洲央行和其他央行将于10-12月采取行动

路透纽约9月15日电---美国公债价格周四下跌,因全球央行计划提供三个月美元贷款给欧洲金融机构,提振投资者买入股票等风险资产.

美国8月消费者物价指数(CPI)较前月升0.4%,路透调查预估为升0.2%,打压债市.[ID:nCN1968701]

欧洲央行表示,将于美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行合作,于10-12月通过固定利率操作,向银行按需提供美元,从而缓解年底的融资难题.