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债券 | 2011年 9月 16日 星期五 04:58 BJT

〔美国债市〕公债价格下跌,因ECB等央行提供美元贷款的计划提振人气

* 全球主要央行提供三个月美元流动性的计划提振人气

* 欧洲央行和其他央行将于10-12月采取行动

* 欧洲大型银行股大涨,欧元走高

* 美国8月CPI增幅高于市场预期

路透纽约9月15日电---美国公债价格周四下跌,因全球央行计划提供三个月美元贷款给欧洲金融机构,提振投资者买入股票等风险资产.

美国8月消费者物价指数(CPI)较前月升0.4%,路透调查预估为升0.2%,打压债市.[ID:nCN1968701]

全球主要央行决定向商业银行提供三个月美元贷款,防止欧洲债务危机导致货币市场流动性枯竭.

欧洲央行表示,将于美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行合作,于10-12月通过固定利率操作,向银行按需提供美元,从而缓解年底的融资难题.

"投资者数周以来一直担忧流动性危机正在欧洲银行系统中酝酿,这种担忧导致公债收益率跌至2%下方."Payden & Rygel资深分析师Jeffrey Cleveland称.

"美联储和欧洲央行宣布提供三个月美元流动性推动今日的债市."

该声明提振欧洲银行股.SX7P和欧元EUR=.投资者风险偏好上升打压美国公债.

指标10年期公债US10YT=RR价格下跌26/32,收益率报2.09%,周三收报1.99%.

30年期公债US30YT=RR价格下跌1-18/32,收益率报3.36%,周三收报3.28%.

交易商称,英国每日电讯报引述中国央行货币政策委员李稻葵的话报导,中国可能卖出所持有的大量美国公债,用所得的美元买入房地产和股票等资产.

Janney Mongtomery Scott首席固定收益分析师Guy LeBas称,该文章"令公债承压"."收益率位于约两周高位,但是10年期公债收益率在2.10%附近面临强劲阻力."

-----------------------1938GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 ( 持平 ) 0.198

五年期公债US5YT=RR 100-09/32 (-08/32) 0.942

10年期公债US10YT=RR 100-12/32 (-26/32) 2.085

30年期公债US30YT=RR 107-11/32 (-50/32) 3.358 (完)

--编译 李富强;审校 李军

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