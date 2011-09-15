〔国际油市〕NYMEX原油期货因欧洲担忧缓解收涨,关注美联储政策会议

* 央行提供流动性的行动缓解对欧元区债务危机的担忧

* 在公布疲弱数据後,美联储料将很快采取行动

路透纽约9月15日电---美国原油期货周四收涨,因全球主要央行采取行动提振欧洲银行业的流动性,且该地区主要领导人表示将支持受困的希腊,缓解对欧元区债务问题的担忧.

投资者未受美国数据的影响.数据显示上周就业市场转弱,东海岸制造业活动放缓.但最新显示经济疲弱的迹象提升了美国联邦储备理事会(FED,美联储)将很快采取行动支撑疲弱经济的希望.

原油期货跟随美股上扬,後者连涨第四天,受助于央行提供流动性的举措.股市与美元走截然势相反,美元兑欧元走软,扶助改善投资者对风险资产的胃纳.

NYMEX-10月取暖油合约HOV1领涨美国能源市场,收涨2.7%,因预期在寒冷季节来临前需求增加.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收高0.49美元,或0.55%,结算价报每桶89.40美元,今日盘中交投区间为88.01-90.15美元.

伦敦10月布兰特原油期货LCOV1到期,结算价报每桶115.34美元,上扬2.94美元,或2.62%,盘中交易区间为111.75-116.10美元.

布兰特原油期货与美国原油期货溢价收盘时扩阔至每桶25.94美元,周三收报23.49美元.

美国商务部周四公布,美国第二季经常帐赤字为1,180亿美元(预估为赤字1,225亿美元),第一季经常帐赤字修正後为1,195.9亿美元(前值为赤字1,192.7亿美元).[ID:nCN1968693]

美国劳工部周四公布,8月消费者物价指数(CPI)较前月升0.4%(路透调查预估为升0.2%),扣除食品与能源的CPI较前月升0.2%(预估为升0.2%);8月CPI较上年同期上升3.8%(路透调查预估为上升3.6%),扣除食品与能源的CPI较上年同期上升2.0%(预估为升1.9%);8月实质所得下滑0.8%,7月修正後为持平(前值为下滑0.1%).[ID:nCN1968701]

美国劳工部周四公布的数据显示,美国9月10日当周初请失业金人数升至42.8万人(预估为41万人),前周修正後为41.7万人(初值为41.4万人).[ID:nCN1968711]

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四公布的数据显示,美国8月工业生产较前月成长0.2%(预估为增长0.1%);7月为成长0.9%;美国8月产能利用率为77.4%,市场预估为77.5%.[ID:nCN1968815]

欧洲央行(ECB)周四称,将与其他主要中央银行一道,在第四季重启三月期美元流动性操作.[ID:nCN1968843]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 89.40 0.49 0.6% 88.01 90.15 259,124 330,978

11月原油 89.59 0.58 0.7% 88.14 90.29 135,361 151,690

10月RBOB汽油 2.7828 0.0570 2.1% 2.7155 2.8071 35,217 48,470

11月RBOB汽油 2.7568 0.0511 1.9% 2.6943 2.7863 29,647 33,073

10月取暖油 3.0246 0.0796 2.7% 2.9300 3.0444 44,653 56,757

11月取暖油 3.0309 0.0773 2.6% 2.9404 3.0517 25,074 26,929

ICE合约

10月布兰特 115.34 2.94 2.6% 111.75 116.10 16,357 85,044

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 566,087 739,866 730,014 1,448,780 13,427

汽油 96,172 127,474 125,754 269,904 -2,718

取暖油 116,142 128,565 124,972 326,732 2,530 (完)