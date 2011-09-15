〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,受欧洲担忧缓解和股市上涨提振

路透多伦多9月15日电---加元兑美元周四上涨,因投资者回归股市、油市和其他风险资产,受政策制定者正在试图解决欧洲债务危机的信号提振.

"市场风险偏好回升...但是令我感到吃惊的是,大家认为欧洲的问题是暂时的,可能得到解决.事实上,我认为对美元的避险需求正在积聚动能.大家应该警惕全球情势的变化."