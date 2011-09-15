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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 05:16 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元上涨,受欧洲担忧缓解和股市上涨提振

路透多伦多9月15日电---加元兑美元周四上涨,因投资者回归股市、油市和其他风险资产,受政策制定者正在试图解决欧洲债务危机的信号提振.

全球股市连续第三天上涨,欧元大幅走高,此前全球主要央行计划向欧洲的银行提供美元流动性.

欧洲股市大涨逾2%,北美股市跟涨,美国和加拿大股市皆收高逾1%.

投资者回归风险资产提振加元/美元,但是分析师称,上涨可能是短期的.

"市场风险偏好回升...但是令我感到吃惊的是,大家认为欧洲的问题是暂时的,可能得到解决.事实上,我认为对美元的避险需求正在积聚动能.大家应该警惕全球情势的变化."

加元兑美元CAD=D4收报0.9840加元或1.0163美元,周三收报0.9908加元或1.0093美元.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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