〔全球金市〕黄金下跌近2%,全球各国协同应对危机打压避险资产魅力

* 风险胃纳进一步好转提振股市,打压黄金

* GFMS预计年底前金价将升穿2,000美元/盎司

* 黄金料有可能连续第二周下挫

* 市场关注:周五公布的路透/密歇根大学消费者信心指数

路透纽约/伦敦9月15日电---黄金价格周四下跌2%至三周低位,因遏制欧洲债务危机的力度不断加大导致金市今日走势再度震荡,黄金避险魅力进一步减弱.

全球主要央行称将携手向商业银行提供三个月期美元贷款,以防止货币市场冻结之後,股市出现上涨.黄金技术图形出现双顶形态,这加剧了技术性卖盘,金价下滑至每盎司1,800美元下方.

自上周二触及1,920.30美元的高位以来,金价已下挫了7%.

"任何缓解担忧的努力,或欧元区债务问题的进展对于市场而言都是正面的,但这将会削弱债券和黄金作为避险资产的魅力."期货经纪商Vision Financial Markets金属交易部门主管David Meger称.

1957GMT,现货金XAU=下跌1.8%,至每盎司1,788.09美元,盘中一度跌至1,772.04美元.黄金有可能录得连续第二周下挫,这将是7月初以来首次连跌两周.

美国期金GCcv1跌45.10美元,结算价报每盎司1,781.40美元.路透初步数据显示,成交量较本周均值高约10%.

现货银XAG=下挫2.2%至每盎司39.77美元.

多数分析师称,黄金的长期涨势仍未改变,不过部分投资者对于黄金经历两年来波动最为剧烈的时期後,能否升穿2,000美元表示怀疑.过去30天以来,金价有12次的上涨或下跌幅度都超过了2%.

Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称,从技术图表上看,黄金支撑位在8月底低点1,702美元,这是利空双顶形态的"颈线",过去四周,黄金第二次未能延续在1,900美元上方的涨势.

"如果不能升穿历史高点,一般来说双顶形态将继续保持.短期内,很明显这将会构成技术性压力."

若浏览金价技术图形,请点选(r.reuters.com/bas73s)

股市和欧元均上涨,此前各国央行采取统一行动,打消了融资方面的忧虑.欧洲银行类股上涨.

金价下跌,同时德国公债期货也录得六个月来最高的单日跌幅,显示欧元区领导人解决希腊债务问题的决心加强,也令部分投资者卖出避险公债.

美国数据显示,上周初请失业金人数高于预期,8月通胀数据涨幅不大,并且地区制造业指数意外缩减.

**汇丰和GFMS预计金价将升穿2,000美元**

瑞银分析师Edel Tully在报告中表示,下周美国联邦储备理事会(美联储, FED)预计将提振黄金市场.

汇丰和汤森路透旗下金属咨询机构GFMS周四则称,预计金价将升穿2,000美元,因政府债务水平高企以及外汇市场不稳定.

GFMS预计金价将在年底前突破2,000美元水平,因投资恢复料将增强本已强劲的金条和珠宝需求,以及政府购买.

现货铂金XPT=下跌1.4%至每盎司1,783.58美元.现货钯金涨0.9%,报每盎司721.88美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1781.40 -45.10 -2.5 1775.00 1829.70 220,466

COMEX白银期货 SIU1 39.501 -1.032 -2.5 39.400 40.850 44,847

COMEX铂金期货 PLV1 1780.60 -35.30 -1.9 1776.30 1822.20 9,138

COMEX钯金期货 PAU1 723.50 2.50 0.3 714.00 729.10 2,169

现货金 XAU= 1788.09 -32.01 -1.8 1773.15 1825.99

现货银 XAG= 39.770 -0.900 -2.2 39.350 40.750

现货铂金 XPT= 1783.58 -25.14 -1.4 1777.25 1817.25

现货钯金 XPD= 721.88 6.38 0.9 715.08 724.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=