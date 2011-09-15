〔美国债市〕MBS较10年期公债利差收窄,成交远低于正常水平

IFR芝加哥9月15日电---周四,市场基本未受上周初请失业金人口增幅大于预期,纽约联储和费城联储制造业指数不及预期影响,主要关注点仍在欧洲,市场乐观的预期欧盟将解决该地区主权债危机.

受此推动,股市收涨,道指上扬近1.7%;10年期公债回落21+/32,至100-11,收益率报2.086%.2/10年期公债收益率差扩阔近8个基点,至189个基点.

美国抵押贷款支持证券(MBS)市场成交清淡,根据Tradeweb,成交量仅为30日均值的64%,为本周最低.在过去几天,MBS市场表现稍强,因投资者利用价格回落和利差较阔的机会入市.尽管与10年期公债利差仍在近130个基点的水平,市场人士对各种确定性十分敏感,其中包括下周将举行的美联储政策会议以及房屋可承受再融资计划(HARP)可能作出的调整.

需求面喜忧参半,Tradeweb指出总体而言供应改善,而交易商重点强调了来自保险公司和其他在价格回落时增加存续期的投资者买盘.交易商特别提到抵押贷款银行的卖盘规模较小,这暗示供应不及本周日均水平14亿美元.

周五将公布的数据不多,主要是路透/密西根大学消费者信心指数.(完)

--编译 母红;审校 李军

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