〔美国股市〕收涨逾1%,央行提供流动性的举措缓解对欧洲的担忧

* 全球央行向欧洲的银行提供美元流动性

* 银行股和工业股涨幅居前

* 道指和标普500指数收高1.7%,Nasdaq指数收涨1.3%

路透纽约9月15日电---美国股市周四连续第四日收涨,各国央行采取协同行动平息对欧洲金融业因该地区主权债危机而即将出现信贷冻结状况的担忧.

金融股大涨,之前欧洲央行(ECB)周四称,将与其他主要中央银行一道,在第四季重启三月期美元流动性操作.[ID:nCN1968843]这令欧洲金融机构拆借美元更加容易.

三大指数上涨逾1%.受债务危机打压最重的银行股表现强于其他类股.

标普金融股指数.GSPF跳升2.6%,标普工业股指数.GSPI收涨1.9%.美国银行(BAC.N)劲扬4%,至7.33美元.通用电气(GE.N)攀升2.8%,报16.08美元.

"底线是欧盟和国际货币基金组织(IMF)以及工业化国家正试图令市场相信欧元将继续存在下去,欧元区不会解体,希腊可能将避免违约,"Rockwell Global Capital驻纽约的首席市场经济学家Peter Cardillo称.

标普500指数自7月22日以来仍下跌10%,本周迄今累计上扬4.8%,势将录得7月初以来最大周度百分比涨幅.

对希腊违约的担忧近几周打压股市.央行的行动是本周欧洲政界和经济领导人加大力度遏制危机的最新迹象.

道琼工业指数.DJI收高186.45点,或1.66%,报11,433.18;标准普尔500指数.SPX收涨20.43点,或1.72%,报1,209.11点.Nasdaq指数.IXIC上扬34.52点,或1.34%,报2,607.07点.

纽约证交所涨跌股之比为逾3:1,Nasdaq市场约为2:1.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约75亿股,去年日成交均值为约76亿股.

对债务危机将得到遏制的乐观情绪抵销了令人失望的美国数据的影响.

上周初请失业金人口触及6月底以来最高水平;9月纽约联储制造业指数萎缩.

其他数据显示,费城联储制造业活动连续第二个月萎缩.

下跌股中,Netflix Inc (NFLX.O)重挫18.9%,至169.25美元,之前该公司下调第三季订户数量预估,称价格上涨导致客户流失.

在美国交易的瑞士银行(UBS.N)急跌10%,至11.41美元,之前该公司称因一交易员进行未授权交易导致该行损失约20亿美元.这位交易员已在伦敦被捕.

收盘後,Research In Motion RIM.TORIMM.O暴跌10.8%,至26.35美元,之前该公司公布季度业绩.(完)

--编译 母红;审校 李军

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