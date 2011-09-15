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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 06:29 BJT

《全球金融焦点》主要央行将再提供三个月美元融资,银行股及欧元大涨

* 主要央行将再次动用三个月期美元融资

* 欧洲央行和其它央行将在10-12月实施操作

* 将缓解年底前後融资紧张状况

* 欧洲大银行股价飙升,欧元走高

* 法国央行称,银行必须调整美元相关活动

路透法兰克福9月15日电---全球主要央行将联合向商业银行提供三个月期美元贷款,以防货币市场在欧债危机中运转失灵.

欧洲央行周四称,将在10-12月期间实施三次固息资金操作,满足银行所有美元需求,以缓和年尾前後任何可能出现的融资紧张情况.

欧洲央行宣布:"我们决定与美国联邦储备理事会(美联储,FED)、英国央行、日本央行和瑞士央行合作,进行三次美元流动性供应操作,贷款期限大约为三个月,跨度涵盖整个年末."

此消息提振欧洲银行股.SX7P大涨,欧元EUR=亦飙升.法国兴业银行股价(BNPP.PA)一度冲高22%,终场收高13%.

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