《全球金融焦点》主要央行将再提供三个月美元融资,银行股及欧元大涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 主要央行将再次动用三个月期美元融资
* 欧洲央行和其它央行将在10-12月实施操作
* 将缓解年底前後融资紧张状况
* 欧洲大银行股价飙升,欧元走高
* 法国央行称,银行必须调整美元相关活动
路透法兰克福9月15日电---全球主要央行将联合向商业银行提供三个月期美元贷款,以防货币市场在欧债危机中运转失灵.
欧洲央行周四称,将在10-12月期间实施三次固息资金操作,满足银行所有美元需求,以缓和年尾前後任何可能出现的融资紧张情况.
欧洲央行宣布:"我们决定与美国联邦储备理事会(美联储,FED)、英国央行、日本央行和瑞士央行合作,进行三次美元流动性供应操作,贷款期限大约为三个月,跨度涵盖整个年末."
此消息提振欧洲银行股.SX7P大涨,欧元EUR=亦飙升.法国兴业银行股价(BNPP.PA)一度冲高22%,终场收高13%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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