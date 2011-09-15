《美国经济焦点》就业与工厂活动数据低迷,为进一步放宽政策提供依据

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 一周初请失业金人数增至42.8万
* 8月CPI上升0.4%,核心CPI升0.2%
* 8月美国工业生产增长0.2%
* 纽约与大西洋沿岸中部地区工厂活动疲软
路透华盛顿9月15日电---美国上周初请失业金人数意外上升,且本月初东部沿岸大部分地区的工厂活动收缩,为当局出台更多举措支撑处于困境的经济增添了理由.
不过8月工业生产小幅上升,消费者物价增幅亦高于预期,巩固了美国联邦储备理事会(美联储,FED)仅会实施温和的刺激措施的预期.
美国经济在今年上半年增长乏力,以及国会中有关支出的激烈辩论,都令消费者在上个月捂紧荷包.在增长依旧迟滞的情况下,美国经济看起来很容易受到欧洲债务危机升级的冲击.
"企业活动放慢同时信心下滑...但我们还没有滑入衰退."美银美林驻纽约的分析师Michelle Meyer说,"美联储还是可以进一步放宽政策."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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