全球外汇市场9月16日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在会後召开记者会.
-- - 日本政府公布9月经济月报.
-- - 欧洲经济暨财政事务理事会在波兰Wroclaw举行非正式会议(至9月17日).
-- - 英国财政大臣奥斯本(George Osborne)发表演说.
0700 - 日本财务省与日债一级交易商举行会议,简报从0900开始.
0800 - 欧元区7月经常帐.
0800 - 欧元区7月净投资流入.
0800 - 意大利7月贸易收支.
0900- 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在欧元展览上讲话.
0900 - 欧元区第二季劳工成本.
1300 - 美国7月整体资本流动.
1355 - 美国9月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值.
1430 - 美国9月9日当周经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.
1600 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)第二季资金流动报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。