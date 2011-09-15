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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 06:23 BJT

全球外汇市场9月16日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在会後召开记者会.

-- - 日本政府公布9月经济月报.

-- - 欧洲经济暨财政事务理事会在波兰Wroclaw举行非正式会议(至9月17日).

-- - 英国财政大臣奥斯本(George Osborne)发表演说.

0700 - 日本财务省与日债一级交易商举行会议,简报从0900开始.

0800 - 欧元区7月经常帐.

0800 - 欧元区7月净投资流入.

0800 - 意大利7月贸易收支.

0900- 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在欧元展览上讲话.

0900 - 欧元区第二季劳工成本.

1300 - 美国7月整体资本流动.

1355 - 美国9月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值.

1430 - 美国9月9日当周经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.

1600 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)第二季资金流动报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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