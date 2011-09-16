〔日本金融〕政府将提议增税用于震後重建--财务大臣安住淳

路透东京9月16日电---日本财务大臣安住淳称,政府将于周五提出增税议案,以帮助地震灾区重建计划的筹资.

安住淳在内阁会议之後对记者表示,政府的增税计划将提供两至三个方案,在执政党官员之间进一步讨论.