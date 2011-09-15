〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数一周来首度下滑,未来料持续波动

路透伦敦9月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下降,为一周来首度下滑,因市场人气疲弱且船运活动放缓,导致近期的升势渐失动能.

该整体指数下降1.04%或20点至1,907点,为9月7日以来首次下降;本周稍早曾升至近九个月来的最高水准.

经纪商Fearnley Consultants主管Sverre Svenning表示,"运费在过去三周大幅增长.不过看起来这只不过是由于租船者要在假期之前清空库存."他指的是日本下周的公共假期.

"除非未来两个月船运活动明显增加,否则情况将会恶化,"他指的是船只数量加快增加,这将遏制运费升势.

澳洲和巴西对中国的煤炭和铁矿石出口走坚,推动运费上扬.日本的煤炭进口也有所升温.而货运衍生品合约交易活跃也一度提振了市场人气.

该指数上个月一度连跌18个交易日,跌至逾三个月最低水准.其走势仍不稳,而且较上年同期水准仍下跌逾35%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周四下跌75点或2.24%,至3,267点,平均获利升至每日28,039美元,为9月8日以来首次下跌.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.75%或13点,至1,748点.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)