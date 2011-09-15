(重发)《欧洲金融焦点》盖特纳将提议以EFSF为杠杆盘活更多资金以解决危机

(重发以调整段落次序)

* 盖特纳将讨论把EFSF基金作为杠杆--消息人士

* 此举将成危机期间新的积极举措

* 欧洲央行,美联储以及日本等国央行将挹注流动性

* 2012年希腊将进入衰退的第四年--官员

* 西班牙公债标售利率成本较高

路透波兰弗罗茨瓦夫/法兰克福9月15日电---美国财长盖特纳将与欧洲各国财长讨论,是否有可能把欧元区纾困基金作为杠杆,使之在对抗本地区债务危机的过程中发挥更大效用.

同时,欧洲央行周四表示,将与其他主要央行一道,和美国联邦储备理事会(美联储)采取协调行动,缓解欧洲受困银行的美元融资压力,应对由于主权债务危机而日渐逼近的信贷紧缩.

消息人士称,盖特纳周五将与欧盟财长在波兰举行会谈,届时将提议让欧洲金融稳定基金(EFSF)采取与美国紧急贷款基金类似的使用方式.美国财政部和美联储在2008年成立的这支紧急贷款基金是为了激活冻结的信贷市场.EFSF成立于2010年5月,规模为4,400亿欧元.

"盖特纳有可能会坚持认为,通过杠杆作用盘活更多资金,避免危机蔓延到意大利和西班牙等欧洲大国,同时找到希腊问题的解决办法,这样做具有重大意义."一位欧盟官员对路透表示.周五欧盟财长将在波兰罗茨瓦夫召开会议.

美国紧急基金在2007-2009年危机时用来支援美国放款业者.为了因应目前欧洲类似压力升高的局面,欧洲央行、英国央行、日本央行和瑞士央行周四同意在第四重启三个月期美元流动性操作.[ID:nCN1969399]

此消息提振欧洲银行类股.SX7P大涨,欧元EUR=亦飙升.法国兴业银行股价(BNPP.PA)一度冲高22%,终场收高13%.

美国银行股亦大涨,协助美股收升.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,世界已进入危机的危险阶段,这次联合行动"正是目前所需".她并再度呼吁欧洲国家对其银行进行资本重组.

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚表示,所有的欧洲银行,不只是法国的银行,都必须调整其业务模式并缩减其资产负债表,因为美国货币市场基金正在"撤离欧洲".