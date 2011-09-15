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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--9月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,此後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会.

-- - 政府公布9月月度经济报告.

0120 - 两个月期政府贴现债券标售.

0330 - 9月散户投资者调查.

0600 - 电气事业连合会召开例行记者会.

0700 - 财务省与日本公债初级交易商会议.

企业面:

-- - 东京电玩展.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛; 审校 戴素萍

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