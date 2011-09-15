〔货币市场〕央行提供流动性举措料为银行提供短期安慰

路透纽约/伦敦9月15日电---全球主要央行周四宣布提供较长期贷款的协同计划,在欧洲债务危机加深之际,预计将为寻求美元资金的银行业者提供暂时安慰.

分析师认为,增加美元供给,将为银行赢得时间,使其可以通过出售资产或/和获得较长期贷款来充实资本金,以抵消对疲弱欧元区国家的风险敞口.

但是他们指出,这项由欧洲央行(ECB)牵头的最新举措,可能不足以恢复欧元区银行业者的正常融资环境,因投资者仍然高度担忧希腊可能违约,以及这对欧元区银行业者造成的偿付风险.

"尽管这有助于提振人气,但不保证提供比较便宜的资金.我们还没到那个程度.仍存在许多问题,"多伦多道明证券(TD Securities)驻纽约的美国融资主管Mike Lin表示.

货币市场对于央行的融资举措反响不一.昨日穆迪调降两家法国大型银行的信用评级,而且是雷曼兄弟破产三周年的日子.

近月欧洲美元利率期货合约<0#ED:>上涨,2012年12月合约EDZ1触及五周高点.远期市场以及货币市场利率下降.

但远月欧洲美元利率期货合约下跌,而且三个月期美国国库券利率与三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)之间的差距几无变动.该利差用于衡量投资者的避险情绪.

分析师表示,欧洲央行提供较长期美元贷款,暗示其承认欧元区银行业者越来越难以筹集美元满足交易和运营需求.

衡量欧元和美元互换成本的交叉货币基差互换一年期合约EURCBS1Y=ICAP通常在美元融资压力升高时扩大,在欧洲央行发表声明後缩窄5个基点至负65个基点.三个月期合约EURCBS3M=ICAP缩窄8个基点,至负89个基点,本周稍早触及三年高点负125基点.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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