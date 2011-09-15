(重发)〔东京汇市〕欧元盘初上涨而美元下滑,因主要央行提供美元融资

(重发以调整段落顺序)

2229GMT---欧元兑美元EUR=周五亚洲盘初升至1.3880左右,从1.3702低点上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)、瑞士央行、日本央行和英国央行称将联合向商业银行提供三个月期美元贷款,缓解了关于融资紧张的忧虑.[ID:nCN1969399]

银行股和大宗商品受此消息提振大都上涨,而美国公债价格回落.部分银行需要这种高成本融资的事实显示出市场紧绷情况升温.

欧元兑美元支撑位见1.3704,主要阻力位见1.3937和1.3968.美元指数.DXY大跌0.7%至76.292,美元/日圆JPY=在76.73持稳.

目前关注焦点为欧盟部长周五稍晚在波兰举行的会议,美国财长盖特纳亦将与会.

人气改善扶助澳元兑美元AUD=D4从1.0183的低位升至1.0325.交易商热切关注亚洲货币能否从本周的下滑中反弹.(完)

--编译 杜明霞;审校 张明钧/程琳

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