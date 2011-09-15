(重发)〔东京汇市〕欧元盘初上涨而美元下滑,因主要央行提供美元融资

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(重发以调整段落顺序)
2229GMT---欧元兑美元EUR=周五亚洲盘初升至1.3880左右,从1.3702低点上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)、瑞士央行、日本央行和英国央行称将联合向商业银行提供三个月期美元贷款,缓解了关于融资紧张的忧虑.[ID:nCN1969399]
银行股和大宗商品受此消息提振大都上涨,而美国公债价格回落.部分银行需要这种高成本融资的事实显示出市场紧绷情况升温.
欧元兑美元支撑位见1.3704,主要阻力位见1.3937和1.3968.美元指数.DXY大跌0.7%至76.292,美元/日圆JPY=在76.73持稳.
目前关注焦点为欧盟部长周五稍晚在波兰举行的会议,美国财长盖特纳亦将与会.
人气改善扶助澳元兑美元AUD=D4从1.0183的低位升至1.0325.交易商热切关注亚洲货币能否从本周的下滑中反弹.(完)
--编译 杜明霞;审校 张明钧/程琳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。