《美债周五展望》公债卖压料很快减退,因经济和债务忧虑令避险买盘重燃

* 本周收益率(殖利率)上涨之势可能吸引买家在周末前进场

* 对于经济和欧洲形势的恐慌情绪可能再度燃起避险买盘

* 押注美联储或将推出刺激举措的预期重燃

* 技术指标也显示卖压减退

路透纽约9月15日电---美国公债市场本周所遭遇的卖压可能将很快减退,因为围绕美国二次衰退和欧洲债务危机的忧虑挥之不去,可能引发部分投资者趁着当前的高收益率水平入场买进.

分析师周四指出,任何有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)或推出又一轮货币刺激举措的新押注也将帮助推动指标十年期美债收益率回跌到2%下方.

美联储将于下周二和周三召开货币政策会议,市场广泛预期决策者们将宣布扶助美国经济的新措施,可能包括增加长债购买规模以及调降银行业超额准备金利率等手段.

技术指标也显示,美国公债价格的超估情况已经较本周初时减弱,後续卖压的动能已经消退.

"从基本面看,我看不出美国公债有多大价值,但我认为美债仍将获得稳健的买盘支撑."Keefe Bruyette & Woods的分析师Mark Pawlak说道,"本周股市的表现已经引发了一些公债卖盘."

指标十年期美债收益率有望录得7月初以来的最大单周涨幅,与此同时,美国三大股票市场指数.DJI.SPX.IXIC已经连续四日上涨,因投资者寄望于欧洲在解决债务危机方面有所进展.

欧洲央行(ECB)协同美联储和其它主要央行在周四表示,将向银行业提供三个月期美元贷款.目前,银行在公开市场上很难筹措到美元资金.

自今年第一季以来,由于担忧希腊和其它欧元区疲弱国家的财政和债务问题,投资者已经削减了他们对欧元区银行的放贷数量.他们害怕,欧元区的银行可能因为持有对该区域二线国家的风险敞口而蒙受巨额损失.

基于这种种忧虑,投资者抛卖股票和其它风险资产,并买进美国公债、德国公债、黄金和其它所谓的避险资产.

欧洲央行将提供较长期美元融资的决定帮助减轻了针对欧洲债务危机的悲观情绪,但投资者仍然怀疑该举措是否足以缓解融资忧虑.正是出于融资忧虑,穆迪在周三调降了两家法国银行的评等,即法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA).

"这反映出欧洲官员已经承认银行业存在问题,并最终同意有必要采取一些协同行动."富国基金管理公司的首席固定收益分析师Jim Kochan说道,"还要拭目以待该举措是否恰当.目前看来,声明已经在一定程度上缓解了市场紧张."

回看美国,衰退忧虑依然沉重,因经济数据进一步印证了经济增长正在放缓的看法.高失业率和欧洲债务问题都对美国经济构成拖累.

分析师指出,除非後续美国经济数据能显示出消费者信心和企业活动意外好转,否则美国公债收益率不太可能继续徘徊当前的高水平之上.

指标十年期美债收益率US10YT=RR周四升至2.08%,较周三尾盘水准高出9个基点.30年期美债收益率US30YT=RR则上涨8个基点至3.36%.

周五将公布的美国数据包括,7月资本流动报告以及汤森路透/密西根大学编纂的8月消费者信心指数初值.(完)

--编译 高琦; 审校 王兴亚

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