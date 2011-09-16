韩国信息通讯发展领先全球--报告

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(本文由路透中文网编译)
路透9月15日电---联合国周四表示，截至2010年年底，韩国是世界上最先进的互联网和电信经济体，在接入、使用率和技术方面都拥有高水平的发展程度。相比之下，很多低收入国家目前依然负担不起高速互联网接入服务。
截止到2010年年底，在发达国家和70%的发展中国家，移动通讯用户在过去一年里增长了20%，达到逾50亿人，而普及率超过100%，即人均不止一部手机。
联合国国际电信联盟(ITU)在其信息通信技术(ICT)年度报告中称，移动宽带互联网服务犹如雨後春笋，尤其是在固定宽带服务稀缺的发展中国家。
但每月1GB流量的移动宽带资费，相当于印度、马里、肯尼亚和巴西等国民众月收入的10%以上，对很多国家而言，高速互联网对多数人而言依然是可望不可及。
国际电信联盟秘书长哈玛德・图雷(Hamadoun Toure)在报告中表示："'移动奇迹'正在让信息通信技术走进甚至最弱势民众和社区。我们目前的挑战是在宽带服务上复制这种成功。"
ITU称，在发展中国家只有21%的人口使用互联网，而在发达国家这一比例已经接近70%。
根据ITU编制的发展指数，瑞典、冰岛、丹麦和芬兰在最先进的信息通信技术国家排行榜中分列二三四五位，美国位列17，而世界上互联网用户最多的中国仅名列第80位。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌/王燕焜
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