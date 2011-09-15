《全球经济焦点》欧洲必须保护银行业,美国则须刺激经济--银行高层

路透纽约9月15日电---银行业高层与投资者周四称,欧洲必须立即果断行动保护银行体系,而美国则是需要采取财政刺激政策来推动止步不前的经济.

大西洋两岸面临的困难,近几周来给全球经济增长蒙上了阴影,并对投资者、企业和消费者信心构成打击.

一些欧洲银行难以借到用于日常经营的短期贷款,因投资者担心它们在希腊等欧元区困难国家上的风险敞口过大.

欧洲债务危机不断恶化,及对该地区银行业构成的压力,是货币基金经理和银行高层在周四彭博Markets 50峰会上表达的最大忧虑.