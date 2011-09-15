《全球经济焦点》欧洲必须保护银行业,美国则须刺激经济--银行高层

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月15日电---银行业高层与投资者周四称,欧洲必须立即果断行动保护银行体系,而美国则是需要采取财政刺激政策来推动止步不前的经济.
大西洋两岸面临的困难,近几周来给全球经济增长蒙上了阴影,并对投资者、企业和消费者信心构成打击.
一些欧洲银行难以借到用于日常经营的短期贷款,因投资者担心它们在希腊等欧元区困难国家上的风险敞口过大.
欧洲债务危机不断恶化,及对该地区银行业构成的压力,是货币基金经理和银行高层在周四彭博Markets 50峰会上表达的最大忧虑.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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