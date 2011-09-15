《全球经济焦点》IMF总裁呼吁大胆采取一致行动,确保全球经济的成长

* IMF总裁称全球经济成长正在放慢

* 发达国家债务问题影响复苏

* 警告欧洲必须果断应对金融问题

路透华盛顿9月15日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四呼吁发达国家大胆采取协调行动,打破经济成长疲弱与高负债之间的恶性循环.这种恶性循环威胁到全球经济,并因各种政治利益冲突而更加恶化.

"如果不能大胆采取一致行动,主要经济体的发展就真的有可能出现倒退,而不是前进."这是拉加德在她7月到任以来首次在华盛顿发表重要讲话.

她警告称,世界经济已经进入一个新的危险阶段,全球增长正在放缓,因发达经济体的复苏之路"漫长而曲折".