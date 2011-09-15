《全球经济焦点》IMF总裁呼吁大胆采取一致行动,确保全球经济的成长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* IMF总裁称全球经济成长正在放慢
* 发达国家债务问题影响复苏
* 警告欧洲必须果断应对金融问题
路透华盛顿9月15日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四呼吁发达国家大胆采取协调行动,打破经济成长疲弱与高负债之间的恶性循环.这种恶性循环威胁到全球经济,并因各种政治利益冲突而更加恶化.
"如果不能大胆采取一致行动,主要经济体的发展就真的有可能出现倒退,而不是前进."这是拉加德在她7月到任以来首次在华盛顿发表重要讲话.
她警告称,世界经济已经进入一个新的危险阶段,全球增长正在放缓,因发达经济体的复苏之路"漫长而曲折".
相反,她认为新兴经济体因通胀上升,信贷增长过强以及经常账赤字扩大而面临经济过热的压力.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选