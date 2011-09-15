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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 07:01 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月15日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 110.15 -2.26 -2.01 3787336

搜狐 (SOHU.O) 72.20 -2.78 -3.71 2100377

网易 (NTES.O) 45.53 -2.27 -4.75 1520836

百度 (BIDU.O) 147.17 -0.31 -0.21 5965239

亚信科技 ASIA.O 10.99 -0.07 -0.63 745514

侨兴环球电话 XING.O 1.01 +0.01 +1.00 177833

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.11 +0.29 +2.45 3504742

联电 (UMC.N) 1.92 +0.01 +0.52 646508

日月光 (ASX.N) 4.82 +0.26 +5.70 395136

矽品精密 (SPIL.O) 4.81 +0.25 +5.48 3030009

和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 +0.07 +8.50 464357

友达 (AUO.N) 4.34 +0.19 +4.58 292466

中华电信 (CHT.N) 34.34 +0.23 +0.67 92725

台湾国际航电 (GRMN.O) 33.64 +0.43 +1.29 603738

香港

中华网 CHINA.O 1.20 -0.04 -3.39 90072

中国移动 (CHL.N) 51.70 +0.08 +0.15 400473

中国联通 (CHU.N) 22.39 +0.42 +1.91 405060

中国电信 (CHA.N) 67.13 +1.71 +2.61 27581

中芯国际 (SMI.N) 3.13 +0.25 +8.68 78527

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.38 +0.20 +4.78 6084

(完)

--整理 徐文焰

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