《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 110.15 -2.26 -2.01 3787336
搜狐 (SOHU.O) 72.20 -2.78 -3.71 2100377
网易 (NTES.O) 45.53 -2.27 -4.75 1520836
百度 (BIDU.O) 147.17 -0.31 -0.21 5965239
亚信科技 ASIA.O 10.99 -0.07 -0.63 745514
侨兴环球电话 XING.O 1.01 +0.01 +1.00 177833
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.11 +0.29 +2.45 3504742
联电 (UMC.N) 1.92 +0.01 +0.52 646508
日月光 (ASX.N) 4.82 +0.26 +5.70 395136
矽品精密 (SPIL.O) 4.81 +0.25 +5.48 3030009
和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 +0.07 +8.50 464357
友达 (AUO.N) 4.34 +0.19 +4.58 292466
中华电信 (CHT.N) 34.34 +0.23 +0.67 92725
台湾国际航电 (GRMN.O) 33.64 +0.43 +1.29 603738
香港
中华网 CHINA.O 1.20 -0.04 -3.39 90072
中国移动 (CHL.N) 51.70 +0.08 +0.15 400473
中国联通 (CHU.N) 22.39 +0.42 +1.91 405060
中国电信 (CHA.N) 67.13 +1.71 +2.61 27581
中芯国际 (SMI.N) 3.13 +0.25 +8.68 78527
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.38 +0.20 +4.78 6084
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。