〔纽约汇市〕欧元因央行携手提供美元流动性而上涨,但希腊忧虑犹存(更新版)

(新增文末表格)

* 欧洲央行等多个央行携手提供美元流动性

* 希腊债务违约风险犹存,欧元可能跌回至1.35美元

* 美元/日圆上涨,交易商指传闻称日本央行检讨汇率

路透纽约9月15日电---欧元兑美元周四录得一个月最大升幅,此前多个主要央行联手采取行动,缓解欧洲的银行融资压力,但投资人认为欧元升势难以持续.

欧洲央行(ECB)周四称,将与美联储、英国央行、日本央行、瑞士央行合作,在第四季重启三月期美元流动性操作.由于欧洲主权债务危机导致银行间的不信任感上升,近期欧元区银行业在寻找美元融资方面再度吃紧.[ID:nCN1968843]

该消息扶助欧元兑美元和日圆大涨约1%.但分析师表示,欧元升势可能短暂,因该声明未能平息投资人对希腊债务违约的担忧.

"还是没有真正解决问题.整体而言,我们仍看空欧元."Aspen Trading Group汇市交易部门主管兼执行合伙人Dave Floyd表示.

"只要欧元兑美元不升穿1.3970水准,就有可能在未来三四天内回落向1.35和1.34美元."

欧元兑美元EUR=EBS纽约尾盘升0.9%,报1.38795美元,为8月15日来最大单日百分比升幅.盘中稍早,欧元在电子交易平台EBS上触及1.39370美元日高,远高于周一触及的七个月低点1.35美元.

欧元区的银行近几个月面临美元融资压力,因市场愈发担心希腊债务违约,殃及对希腊公债有大量敞口的银行.

分析师表示,融资压力已持续了四个月,据报美元充足的美国的银行向欧洲的银行放贷时要求130%的抵押品.

欧洲央行已经在每周提供七天期的美元贷款,周三有银行在一个月内第二次动用了该工具.之前,银行自2月以来一直没有使用欧洲央行的美元操作.

**忧虑犹存**

央行声明发布後,三个月欧元/美元交叉汇率基础互换EURCBS3M=ICAP,或欧元LIBOR对美元LIBOR互换的相对溢价收窄至约89个基点,周一宽至115基点.

利差扩阔反映远汇市场借入美元的需求增加,通常支撑美元兑欧元的现汇价值.

纽约Brown Brothers Harriman高级汇市策略师Win Thin表示,欧洲央行的举措治标不治本,希腊无力偿债的问题没有解决.

"今日的行动不能避免类似雷曼兄弟倒闭的事件,但可能缓解可能导致类似事件的市场动荡."他表示,"我们完全预计政策制定者正不动声色地在为希腊违约做准备,并可能在未来几个月寻找更多的准备措施."

ING Capital Market外汇交易部门董事Lane Newman表示,汇市已经消化了希腊"有序违约"的机率为90%.

伦敦Scotia Capital汇市交易部门董事Alasdair Mackay表示,年底将是美元需求高涨的大日子.

法国和德国领导人决心将希腊留在欧元区的言论进一步提振欧元.欧元兑日圆EURJPY=EBS升0.9%,报106.349日圆,欧元兑瑞郎EURCHF=EBS升0.2%,报1.2064瑞郎.

美元兑日圆JPY=EBS持平,报76.63日圆,在EBS上触及77.335日圆日高,交易商称市场传闻指日本央行正在检讨汇率.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3876 1.3745 +0.95 +3.73 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.72 76.65 +0.09 -5.46 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 106.48 105.39 +1.03 -1.98 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8694 0.8758 -0.73 -6.87 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5800 1.5764 +0.23 +1.29 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9835 0.9901 -0.67 -1.32 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0331 1.0264 +0.65 +1.25 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2067 1.2043 +0.20 -3.37 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8782 0.8718 +0.73 +2.45 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8233 0.8193 +0.49 +5.67 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.5641 5.6572 -1.65 -4.43 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7206 7.7758 -0.71 -0.88 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5773 6.6960 -1.77 -1.97 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1344 9.2039 -0.76 +1.71 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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