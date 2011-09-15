《欧洲热股焦点》瑞银违规交易员被捕,损失20亿美元或致第三季亏损

* 交易员违规交易导致亏损

* 周四一早在伦敦被捕

* 瑞银称或致第三季亏损

* 瑞银股价收低10.8%

* 重建投行业务的努力受挫

路透伦敦/苏黎世9月15日---瑞银集团UBSN.VX称,进行违规交易致使该行亏损约20亿美元的交易员已在伦敦被捕,知情人士称,该交易员是现年31岁的Kweku Adoboli.

该消息人士周四对路透称,Adoboli晚间在瑞银伦敦办公室因涉嫌欺诈被捕.Adoboli在LinkedIn上的个人资料显示,其担任上市交易基金(ETF)和Delta 1产品交易部门主管.

瑞银称,该行是在周三下午发现这一问题,但没有详细说明所涉及的交易.警方称,他们在接到该行报案两个半小时後的周四0230GMT逮捕一名男子.

伦敦金融城警官Ian Dyson对记者称:"这名男子已被带到伦敦金融城警局接受讯问,他仍在羁押中,警方正继续调查此事."

毕业于诺丁汉大学(University of Nottingham)计算机科学与管理专业的Adoboli被以前的房东形容为一个好房客.直到前不久,他一直居住在伦敦东区瑞银办公室附近一套每周租金1,000英镑的公寓中.