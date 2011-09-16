佩林对明年是否参选美国总统仍感到困惑

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月15日电---莎拉・佩林目前正感到进退两难。

她可利用自己感染力十足、争强好胜的个性加入选战，角逐共和党2012年总统候选人资格。

佩林是共和党现今唯一一位可在如此晚的时刻启动选战的重要人物，并已表示本月底将做出决定。

但是如果决定加入竞选队伍，佩林将面临新一轮舆论攻势，2008年参加副总统竞选时围绕她及其家庭的负面关注恐会重演，那将勾起她痛苦的回忆。

佩林先对此已有体会。一名资深政治写手推出新书，无端指摘这位前阿拉斯加州州长。

虽然负面新闻可能会激起支持者们对佩林的同情，但是也会有损她在更广大选民群体中的形象，令人质疑她是否具备叫板奥巴马的竞选能力。

有迹象显示她不会参选。这包括她本周接受《福克斯新闻》采访时所传递的信号，她表示享受自己不是候选人所具有的影响力。

48岁的佩林说道，“人在那里，对一些必须要说的事情，发表演讲，作个声明，然後第二天看一些候选人在那里讨论我们刚刚说过的事情，（这一过程）我乐在其中。”

而且，佩林能用的资源已经不多，为爱荷华与新罕布什尔等投票较早的州竞选造势团队打基础有难度。很多精兵干将已被其他候选人选中，而共和党距离初选投票启动仅剩四个月。（完）