〔离岸人民币〕马来西亚拟发首宗人民币伊斯兰债券,规模约5亿元--IFR

路透9月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，据称，马来西亚政府投资机构Khazanah Nasional在点心债市发行首笔伊斯兰债券，可能为五年期，规模约为5亿元人民币（7,750万美元）。不过也有传言称债券的期限为三年。

可以作为参考的是，流通中的Aa3评级中国财政部2016年8月到期点心国债，在二级市场上的收益率为1.23%-1.36%。穆迪给予马来西亚的主权评级为A3。

一位不在该交易中的银行人士表示：“由于交易规模较小，并且是点心债市的首笔伊斯兰债券，伊斯兰债券投资者和点心债市投资者加起来可能会有很大需求，因此发行人几乎可以随意定价。”话虽如此，利率应至少高于银行定存。

发行人将在9月19日和20日分别在香港和新加坡与投资者见面，准备在香港发行离岸人民币伊斯兰债券，这将是点心债市的首笔伊斯兰融资工具。

中银国际、马来西亚联昌国际银行（CIMB Bank）和苏格兰皇家银行担任该交易的主承销商。Danga Capital是该信托凭证的发行人，该信托凭证对Khazanah享有追索权。(完)

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