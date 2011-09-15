〔离岸人民币〕马来西亚拟发首宗人民币伊斯兰债券,规模约5亿元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，据称，马来西亚政府投资机构Khazanah Nasional在点心债市发行首笔伊斯兰债券，可能为五年期，规模约为5亿元人民币（7,750万美元）。不过也有传言称债券的期限为三年。
可以作为参考的是，流通中的Aa3评级中国财政部2016年8月到期点心国债，在二级市场上的收益率为1.23%-1.36%。穆迪给予马来西亚的主权评级为A3。
一位不在该交易中的银行人士表示：“由于交易规模较小，并且是点心债市的首笔伊斯兰债券，伊斯兰债券投资者和点心债市投资者加起来可能会有很大需求，因此发行人几乎可以随意定价。”话虽如此，利率应至少高于银行定存。
发行人将在9月19日和20日分别在香港和新加坡与投资者见面，准备在香港发行离岸人民币伊斯兰债券，这将是点心债市的首笔伊斯兰融资工具。
中银国际、马来西亚联昌国际银行（CIMB Bank）和苏格兰皇家银行担任该交易的主承销商。Danga Capital是该信托凭证的发行人，该信托凭证对Khazanah享有追索权。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。