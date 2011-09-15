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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 07:49 BJT

〔中港个股〕建行10月中拟推首期至多400亿元次级债,含15和10年期--IFR

路透9月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，多名消息人士向IFR透露，中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)第一期至多400亿元人民币（62.6亿美元）次级债券发行计划已基本敲定。据悉，第一期基本发行规模为300亿元人民币，并将根据市场情况增发100亿元。

接近本次交易消息人士透露，本期次级债将分两个品种发行。基本发行规模中，暂定270亿元为15年期品种（附第10年末发行人赎回权）；30亿为10年期品种（附第5年末发行人赎回权）。

目前本期债券正在银监会和人民银行进行审批，预计本月底将拿到正式发行批文，计划于10月中旬左右正式发行。许多中国商业银行都在今年已发行或将发行次级债券。

中信证券(600030.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)将担任牵头主承销商，中信建投证券，中金，中德证券和国泰君安将任联席主承销商。(完)

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--整理 丁淑琴; 审校 曾祥进

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