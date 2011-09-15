〔芝加哥期市〕玉米与小麦期货小幅回升,因投资者买兴重燃且美元走低

路透悉尼9月16日电---美国玉米和小麦期货价格周五在亚洲市场攀升,因投资者对商品的买兴重燃且美元走低,抵消了此前一些不利的基本面消息的影响.

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约CZ1上升0.4%至每蒲式耳7.01美元,高于约7美元的支撑水准;12月小麦期货合约WZ1亦上升0.4%报每蒲式耳6.98-3/4美元.