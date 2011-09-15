〔芝加哥期市〕玉米与小麦期货小幅回升,因投资者买兴重燃且美元走低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月16日电---美国玉米和小麦期货价格周五在亚洲市场攀升,因投资者对商品的买兴重燃且美元走低,抵消了此前一些不利的基本面消息的影响.
芝加哥期货交易所(CBOT)-12月玉米期货合约CZ1上升0.4%至每蒲式耳7.01美元,高于约7美元的支撑水准;12月小麦期货合约WZ1亦上升0.4%报每蒲式耳6.98-3/4美元.
玉米合约此前在美国市场下跌3%,因投资者对需求下降感到担心,而且有消息指,一家作物预测公司大幅调降其对作物霜冻灾害影响的评估.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。