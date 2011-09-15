《中国报摘》--中国证券报9月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧洲央行发布公告称,该行决定与美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行在年底前协同合作,执行三次美元流动性招标操作,招标时间分别为10月12日、11月9日和12月7日,每次操作期限为三个月.
* 其他:
--银监会主席助理阎庆民透露,在各家银行的拨备覆盖率不断增加,同时面临房地产、融资平台不确定性的情况下,不良贷款还可能有所反弹.银监会正在积极研究有条件、有限制、有前提的资产证券化,以减少银行的资本和流动性压力.
--财政部和国税总局联合下发通知称,对全国社会保障基金理事会按规定回拨国有创业投资机构和国有创业投资引导基金已转持的国有股,不徵收过户环节的证券(股票)交易印花税.
--庞大集团(601258.SS)公告称,萨博SWAN.AS申请自愿重组被否後存在破产风险,公司不得不对已向萨博支付的4,500万欧元巨款提取部分坏账准备.此外,公司拟发38亿元公司债.
--西南证券(600369.SS)公告称,将以11.8亿元收购山西海鑫实业股份有限公司持有的银华基金20%的股权,收购完成後其持股比例达49%,成为银华基金的控股股东.
--恒逸石化(000703.SZ)公告,公司拟引入中国石化(600028.SS)(0386.HK)作为战略合作股东,後者将斥资6亿元,对公司旗下子公司恒逸己内 胺进行增资扩股,并成为持有该公司一半股权的股东.
--东凌粮油(000893.SZ)非公开发行股票方案出炉,拟以不低于19.53元/股的价格向不超过10名对象非公开发行A股不超过3,030万股,拟募集资金不超过5.92亿元.(完)
--整理 曾菱; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。