《中国报摘》--中国证券报9月16日

* 头版头条:

--欧洲央行发布公告称,该行决定与美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行在年底前协同合作,执行三次美元流动性招标操作,招标时间分别为10月12日、11月9日和12月7日,每次操作期限为三个月.

* 其他:

--银监会主席助理阎庆民透露,在各家银行的拨备覆盖率不断增加,同时面临房地产、融资平台不确定性的情况下,不良贷款还可能有所反弹.银监会正在积极研究有条件、有限制、有前提的资产证券化,以减少银行的资本和流动性压力.

--财政部和国税总局联合下发通知称,对全国社会保障基金理事会按规定回拨国有创业投资机构和国有创业投资引导基金已转持的国有股,不徵收过户环节的证券(股票)交易印花税.

--庞大集团(601258.SS)公告称,萨博SWAN.AS申请自愿重组被否後存在破产风险,公司不得不对已向萨博支付的4,500万欧元巨款提取部分坏账准备.此外,公司拟发38亿元公司债.

--西南证券(600369.SS)公告称,将以11.8亿元收购山西海鑫实业股份有限公司持有的银华基金20%的股权,收购完成後其持股比例达49%,成为银华基金的控股股东.

--恒逸石化(000703.SZ)公告,公司拟引入中国石化(600028.SS)(0386.HK)作为战略合作股东,後者将斥资6亿元,对公司旗下子公司恒逸己内 胺进行增资扩股,并成为持有该公司一半股权的股东.

--东凌粮油(000893.SZ)非公开发行股票方案出炉,拟以不低于19.53元/股的价格向不超过10名对象非公开发行A股不超过3,030万股,拟募集资金不超过5.92亿元.(完)

--整理 曾菱; 审校 丁淑琴