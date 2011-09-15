《中国报摘》--金融时报9月16日

* 头版头条:

--中国国家外汇管理局公告,将改革货物贸易外汇管理制度,自今年12月1日起,在江苏、山东等七省市开启试点,待改革全国推广後,将全面取消出口收汇核销单.

* 其他:

--中国银监会主席助理阎庆民指出,外部经济金融环境的变化,使中国股份制商业银行的经营管理和风险防范面临着前所未有的压力,包括信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险在内的"四大风险"须引起高度关注.

--财政局、国家税务总局联合下发关于全国社会保障基金理事会回拨已转持国有股有关证券(股票)交易印花税问题的通知,明确社保基金回拨国有创业投资机构和国有创业投资引导基金已转持的国有股,不徵收过户环节的证券(股票)交易印花税.(完)

--整理 康熙泽; 审校 曾祥进