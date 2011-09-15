《中国报摘》--金融时报9月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国家外汇管理局公告,将改革货物贸易外汇管理制度,自今年12月1日起,在江苏、山东等七省市开启试点,待改革全国推广後,将全面取消出口收汇核销单.
* 其他:
--中国银监会主席助理阎庆民指出,外部经济金融环境的变化,使中国股份制商业银行的经营管理和风险防范面临着前所未有的压力,包括信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险在内的"四大风险"须引起高度关注.
--财政局、国家税务总局联合下发关于全国社会保障基金理事会回拨已转持国有股有关证券(股票)交易印花税问题的通知,明确社保基金回拨国有创业投资机构和国有创业投资引导基金已转持的国有股,不徵收过户环节的证券(股票)交易印花税.(完)
--整理 康熙泽; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。