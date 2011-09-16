〔金砖国家〕9月15日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透9月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月15日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.17%,报963.72点.
中国股市:沪综指周四小幅震荡收跌,因缺乏消息面指引令市场观望气氛浓厚,股指未能延续上日反弹走势.不过分析人士认为,前期低点2,437点的支撑依然较强,短期大盘可能仍将以2,500点为中心窄幅整理.沪综指.SSEC收报2,479.055点,跌5.772点或0.23%.沪市A股成交额今日续升至557亿元人民币,上交易日为546亿.沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,726.8点,涨0.23%,成交量为66,622手.[.SSCN]
香港股市:逆转早盘跌势,微幅收高.在前景愈发黯淡的市场中,一些今年表现超群的股票遭遇基金获利卖压.恒生指数.HSI收高0.08%至19,045.44点.恒生国企指数.HSCE收高0.01%,至9,968.86点.保险类股和澳门博彩类股加入景气循环类股的下跌行列,意味着小心翼翼的投资者希望尽可能保住已经取得的利润,成交量则增至逾两周高位.[.HKCN]
中国汇市:连续第二日微幅收高,欧债危机有解的预期使市场翻扬,不过防御类股劲涨及交易量黯淡显示气氛仍谨慎.恒生指数.HSI收高0.71%至19,181.5点.恒生国企指数.HSCE收高0.83%,至10,051.67点.业务侧重欧洲的服饰零售商思捷环球(0330.HK)股价下跌17.6%至2003年5月以来最低,成交量是30天均值的逾五倍.[CNY/CN]
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印度股市:攀升1%,软件服务出口类股上涨,因寄望季度获利强劲.欧洲股市升势亦支撑此间市场.指标BSE指数.BSESN收高166.94点,报16,876.54点,有三分之一的成分股上涨[.BO]
印度汇市:扭转早盘全部跌幅,中止连续八个交易日的跌势,受助于本地股市上涨和欧元走坚.美元流入前景转亮,也支撑卢比,此前印度放松海外借贷监管,将企业借贷上限从5亿美元上调至7.5亿美元,并允许企业发行人民币计价债券.与此同时,政府允许国内企业透过海外借贷为卢比债券进行再融资.卢比兑美元INR=D2收报47.545/555,强于周三收位47.620/630.卢比盘中在47.52-47.92的宽幅区间交投.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,603.390点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收扬1.57%,报820.78点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.17%,报30.3975;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌1.03%,报42.1000.
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巴西股市:上涨,因全球主要央行将联手向市场提供美元融资,缓解有关货币市场冻结进而加深欧债危机的忧虑.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP小升0.17%,但落在近期54,000-58,000点的交易区间内.矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)以1.35%的升幅领涨大盘.[ID:nS1E78E1UW]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元上涨,因欧洲领导人采取措施缓解希腊违约风险,且全球主要央行联手行动,防止重要的银行融资干涸.雷亚尔兑美元BRBY升0.81%至1.7081,这是巴西央行8月31日意外降息以来雷亚尔首度上涨.[ID:nS1E78E1VQ]
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南非股市:收高近2%,此前欧洲力挺希腊,减轻欧债危机疑虑,促使投资者买回近期受打压的股票.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI大涨1.97%至27,689.51点,创9月1日以来最高收位,也是连续第三天上涨.综合指数.JALSH收高1.77%,报30,998.05点.[ID:nL5E7KF2WT][.JALSH]
南非汇市:市场对本地债券的需求重现,为南非兰特提供缓冲保护.兰特兑美元ZAR=D3触及日低7.4825後收复失地,并从欧元上涨寻获指引.1628GMT,兰特兑美元回升到7.3770,较周三收盘高出0.24%.[ID:nL5E7KF2WT][.JALSH](完)
--编译 艾茂林; 审校 张明钧
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。