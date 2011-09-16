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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 08:20 BJT

〔韩国股市〕盘初大涨逾2%,银行股涨势强劲

路透首尔9月16日电---韩国股市周五开高,因全球主要央行协同行动纾解了欧债危机疑虑,而美国股市大涨进一步提振此间股市.

主要大型股上涨,三星电子(005930.KS)升3.8%.银行股亦强涨,KB金融集团(105560.KS)涨3.6%.

0007GMT,综合股价指数.KS11涨2.44%至1,817.32点.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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