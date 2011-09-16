版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 08:19 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元大幅开高,结束四日连跌局面

路透首尔9月16日电---韩元兑美元KRW=KFTC周五开盘强劲上涨,因韩股走升.前四个交易日韩元跌去4%.

0007GMT时,韩元兑美元KRW=报1,107.9,此前开报1,102.5,昨日此间收报1,116.4.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐