《中国已公布新股发行上市日程表》--9月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/19 深 兴源过滤 300266 *1,400 *26.00 *38.81 中信建投 9/22
9/19 沪 长城汽车 *780633 不超过30,424.3 *13.0-14.0 *14.94-16.09 国泰君安 9/22
9/20 沪 丰林集团 -- 不超过5,862 -- -- 恒泰证券 9/23
9/20 深 瑞和股份 002620 不超过2,000 -- -- 太平洋证券9/23
9/20 深 大连三垒 002621 不超过2,500 -- -- 平安证券 9/23
9/21 深 巨龙管业 002619 不超过2,350 -- -- 长城证券 9/26
*9/26 深 亚 玛 顿 002623 不超过4,000 -- -- 中投证券 9/29
*10/10 深 永大集团 002622 不超过3,800 -- -- 广发证券 10/13
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/16 深 巴安水务 (300262.SZ) 1,340 18.00 39.13 平安证券
9/16 深 隆华传热 (300263.SZ) 1,600 33.00 55.00 光大证券
9/16 深 佳创视讯 (300264.SZ) 2,100 16.50 50.00 招商证券
9/16 深 通光线缆 (300265.SZ) 2,810 14.38 55.31 世纪证券
*9/19 沪 明泰铝业 (601677.SS) 4,800 20.00 33.33 平安证券
-- 深 丹邦科技 002618 -- 13.00 46.43 国信证券
-- 深 露笑科技 002617 -- 18.00 34.79 东兴证券
-- 深 长青集团 002616 -- 17.80 48.04 兴业证券
-- 深 尔康制药 300267 -- 17.97 49.92 西部证券 9/20
-- 深 万福生科 300268 -- 25.00 33.78 平安证券 9/20
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。