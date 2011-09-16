《新兴市场重要经济事件预告》--9月16日-9月23日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(除特别说明,均为GMT时间)
9月16日(五)
波兰洛克罗--欧盟经济暨财政事务理事会非正式会议(至9月17日).
利马--秘鲁央行公布季度通胀报告.
印度孟买--印度央行公布2011/12年货币政策季度中期评估报告.
保加利亚索非亚--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在一个欧洲展览上致辞(0900).
波兰洛克罗--2011年Eurofi金融论坛(最後一日).
9月18日(日)
耶路撒冷--以色列央行行长Stanley Fischer在国际货币基金组织(IMF)会议之前召开新闻发布会.Fischer将就全球经济形势对以色列的影响发表讲话(0930).
9月19日(一)
阿布贾--尼日利亚(奈及利亚)央行货币政策委员会会议(至9月20日)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)2011年公共论坛(至9月21日)
里斯本--葡萄牙语国家召开央行行长会议.葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa),巴西央行总裁Alexandre Tombini和葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)届时将发布讲话.
纽约--巴勒斯坦货币管理局局长Jihad Alwazir在大都会俱乐部举行的布罗恩创意领袖峰会(Blouin Creative Leadership Summit)的小组会上发表讲话.
华盛顿--世界银行行长佐利克将在IMF-世界银行会议之前召开新闻发布会(1430).
9月20日(二)
比勒陀利亚--南非央行货币政策委员会开始为期三天的议息会议.
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.
华沙--波兰央行货币政策理事会会议(料无利率决定宣布).
巴黎--第11届非洲国际经济论坛,由经济合作暨发展组织(OECD)发展中心与非洲开发银行主办.
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发布全球经济展望报告第一和第二章.
9月21日(三)
华盛顿--IMF发布全球金融稳定报告第一章.
华盛顿--IMF举行题为"商品价格波动性及低收入国家(LIC)包容性增长(Inclusive growth)"的研讨会,总裁拉加德、毛里塔尼亚央行行长Sid'Ahmed Ould Raiss、孟加拉央行行长Atiur Rahman和突尼斯央行行长Mustapha Nabli发表演讲.
9月22日(四)
比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布利率决定(1300).
布拉格--捷克央行管理委员会召开议息会议,料于1100GMT宣布利率决定,1230GMT举行记者会.
日内瓦--WTO委员会会议,议题为"地区性贸易协定"(至9月23日).
法兰克福--以色列央行总裁Stanley Fischer在法兰克福大学举行的活动上发表演讲(1000).
华沙--波兰央行公布上次货币政策委员会会议记录.
塔林--爱沙尼亚政府料批准该国2012年预算案,并递交议会.
华盛顿--金砖国家财长会议.
9月23日(五)
华盛顿--2011年世界银行集团和IMF年度会议(至9月25日).
华盛顿--经济合作暨发展组织秘书长Angel Gurria 和巴西央行总裁Alexandre Tombini在布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)发就主权风险和金融稳定:政策策略、权衡和影响发表演说(0915).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼; 审校 高琦
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。