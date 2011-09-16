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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 08:40 BJT

〔全球金市〕现货金下跌,可能录得5月以来最大单周跌幅

路透新加坡9月16日电---现货金周五扩大跌幅,有可能录得5月以来最大单周跌幅,此前全球主要央行联手行动缓和欧洲银行业的融资紧张情况,希望解决欧洲债务危机问题,此举提振股市和欧元.

0013GMT,现货金XAU=下跌9.20美元,报每盎司1,779.44美元,昨日下跌2%.金价远低于上周所及每盎司1,920美元附近的纪录高位.

美国期金GCcv1上涨2.10美元,至每盎司1,783.50美元.

美国财长盖特纳将与欧洲财长讨论将欧洲救助基金作为杠杆,以在打击欧债危机中发挥更大功效的可能性.[ID:nCN1969443] (完)

--编译 郑茵/程琳;审校 张若琪

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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