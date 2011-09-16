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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 08:47 BJT

〔国际油市〕油价迈向连续第四周上涨走势,受欧洲央行的行动提振

路透新加坡9月16日电---美国原油周五迈向连续第四周上涨走势,此前主要央行联手行动改善欧洲银行业的融资情况,缓解了工业化国家对石油需求下降的忧虑.

美国原油期货CLc1周五下跌0.08美元至每桶89.32美元.周四上涨0.49美元.油价本周上升2.7%.布兰特原油LCOc1降0.02美元至112.28美元.

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