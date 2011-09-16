〔中国新股〕长城汽车A股发行价区间为13-14元,筹资额最高达42.6亿元

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月16日电---已在港股上市的中国长城汽车(2333.HK)周四稍晚公告,确定其A股首次公开发行(IPO)价格区间为每股13-14元人民币,筹资额最高达42.6亿元.
根据路透旗下IFR本周稍早的报告,长城汽车在上市推广期间为机构投资者设定的建议询价区间为每股18.27元至22.04元,不过投资者普遍认为该询价区间过高.[ID:nCH0078213]
刊登在上海证券交易所的公告并显示,长城汽车IPO价格区间对应的市盈率区间为14.94-16.09倍,申购简称为"长城申购";申购代码为"780633".
此前公告显示,此次拟发行不超过3.04亿股,占发行後总股本的10.01%.网上申购日为19日,网下申购自9月16日起.募资将用于7项汽车核心零部件生产项目.国泰君安为是次交易主承销商.公司股票代码"601633".
长城汽车是国内主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.2010年,公司SUV销量为13.7万辆,市场占有率为11.3%,重新问鼎SUV销量第一位.
长城汽车H股周四收报10.54港元,过去一个月累计小涨2.39%.(完)
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--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。