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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 08:45 BJT

〔中国新股〕长城汽车A股发行价区间为13-14元,筹资额最高达42.6亿元

路透上海9月16日电---已在港股上市的中国长城汽车(2333.HK)周四稍晚公告,确定其A股首次公开发行(IPO)价格区间为每股13-14元人民币,筹资额最高达42.6亿元.

根据路透旗下IFR本周稍早的报告,长城汽车在上市推广期间为机构投资者设定的建议询价区间为每股18.27元至22.04元,不过投资者普遍认为该询价区间过高.[ID:nCH0078213]

刊登在上海证券交易所的公告并显示,长城汽车IPO价格区间对应的市盈率区间为14.94-16.09倍,申购简称为"长城申购";申购代码为"780633".

此前公告显示,此次拟发行不超过3.04亿股,占发行後总股本的10.01%.网上申购日为19日,网下申购自9月16日起.募资将用于7项汽车核心零部件生产项目.国泰君安为是次交易主承销商.公司股票代码"601633".

长城汽车是国内主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.2010年,公司SUV销量为13.7万辆,市场占有率为11.3%,重新问鼎SUV销量第一位.

长城汽车H股周四收报10.54港元,过去一个月累计小涨2.39%.(完)

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--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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