版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 09:07 BJT

〔标题新闻〕谷歌周五将在日本推出本地购物服务,实现附近商店商品信息在线搜索--日经

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7KF3JE]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐