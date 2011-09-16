《中国报摘》--其他报纸重要消息9月16日(I)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**上海证券报**
--重庆市市长黄奇帆在全国股份制商业银行行长联席会议上表示,如果各家股份制商业银行把西部的结算行设在重庆,重庆将减免银行所得税10%,即从以前的25%减到15%.他并透露,重庆银行估计近期上市.
--柳工(000528.SZ)拟以8,246万元人民币收购北京首钢重型汽车制造股份有限公司42%的股权,公司认为将有利于公司获得较完善的矿用车产品线及其客户资源,缩短产品开发及市场开拓时间,快速进入矿用车市场.
--由于发行人信用基本面的弱化,联合资信评估有限公司公告称,将山东海龙的主体评级和其短融的债项评级分别降至为A-/负面和A-2级,这次降级令目前市场上出现了唯一一家债项评级为A-2级别的短融.
**人民日报**
--今年江西省计划在南昌推广300辆新能源汽车,中央财政将补贴4,871万元人民币.目前,南昌新能源公交车已达130辆,但该政策暂未涉及私家车.
--投资60亿元建设的中国棉花交易中心落户湖北天门,该项目有望成为全国棉花现货定价和交割中心.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曾菱/沈燕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。