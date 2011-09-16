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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 08:49 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月16日(I)

**上海证券报**

--重庆市市长黄奇帆在全国股份制商业银行行长联席会议上表示,如果各家股份制商业银行把西部的结算行设在重庆,重庆将减免银行所得税10%,即从以前的25%减到15%.他并透露,重庆银行估计近期上市.

--柳工(000528.SZ)拟以8,246万元人民币收购北京首钢重型汽车制造股份有限公司42%的股权,公司认为将有利于公司获得较完善的矿用车产品线及其客户资源,缩短产品开发及市场开拓时间,快速进入矿用车市场.

--由于发行人信用基本面的弱化,联合资信评估有限公司公告称,将山东海龙的主体评级和其短融的债项评级分别降至为A-/负面和A-2级,这次降级令目前市场上出现了唯一一家债项评级为A-2级别的短融.

**人民日报**

--今年江西省计划在南昌推广300辆新能源汽车,中央财政将补贴4,871万元人民币.目前,南昌新能源公交车已达130辆,但该政策暂未涉及私家车.

--投资60亿元建设的中国棉花交易中心落户湖北天门,该项目有望成为全国棉花现货定价和交割中心.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/沈燕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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