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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 09:09 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元脱离近六个月低点,但受制于外资抛售韩债

路透首尔9月16日电---韩元兑美元周五早盘脱离近六个月低点,受韩股反弹支撑.但外资持续在韩国公债市场抛售,令韩元兑美元抹掉了起初录得的大部分涨幅.

0015GMT,韩元兑美元KRW=KFTCKRW=报1,111.5,周四当地收盘报1,116.4,此前开盘为1,102.5.

韩元兑美元过去四个交易日下滑4%,降至3月底以来的最弱水准.

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