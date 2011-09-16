〔中国个股〕庞大集团为萨博重组案提取坏账准备,并拟发38亿元公司债

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月16日电---中国最大汽车经销商--庞大汽贸集团股份有限公司(601258.SS)周五公告称,鉴于萨博汽车存在破产风险,公司将对已向萨博支付的4,500万欧元购车预付款提取部分坏账准备.此外,公司拟发行38亿元人民币公司债,弥补快速扩张导致的资金链紧张.
公告称,瑞典地区法院否决了萨博汽车自愿重组申请,虽然後者已提请上诉,但可能存在破产的风险.庞大集团将密切关注萨博汽车自愿重组的上诉进展以及其财务状况,及时披露相关信息.
庞大集团此前公告称,其与浙江青年莲花汽车同意出资2.45亿欧元,认购瑞典萨博汽车母公司Spyker CarsSWAN.AS的至少53.9%股权,使得後者或免于破产.庞大拟自筹资金支付本次交易的价款.但是次交易尚需得到瑞典政府及中国有关部门如国家发改委等的审批.[ID:nCN1818691]
庞大集团并披露,公司计划发行不超过38亿元公司债,分为浮动利率六年,以及固定利率五年、七年等三个品种.募集资金拟用于偿还商业银行贷款和补充公司流动资金.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。