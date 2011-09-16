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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 09:13 BJT

〔中国个股〕庞大集团为萨博重组案提取坏账准备,并拟发38亿元公司债

路透上海9月16日电---中国最大汽车经销商--庞大汽贸集团股份有限公司(601258.SS)周五公告称,鉴于萨博汽车存在破产风险,公司将对已向萨博支付的4,500万欧元购车预付款提取部分坏账准备.此外,公司拟发行38亿元人民币公司债,弥补快速扩张导致的资金链紧张.

公告称,瑞典地区法院否决了萨博汽车自愿重组申请,虽然後者已提请上诉,但可能存在破产的风险.庞大集团将密切关注萨博汽车自愿重组的上诉进展以及其财务状况,及时披露相关信息.

庞大集团此前公告称,其与浙江青年莲花汽车同意出资2.45亿欧元,认购瑞典萨博汽车母公司Spyker CarsSWAN.AS的至少53.9%股权,使得後者或免于破产.庞大拟自筹资金支付本次交易的价款.但是次交易尚需得到瑞典政府及中国有关部门如国家发改委等的审批.[ID:nCN1818691]

庞大集团并披露,公司计划发行不超过38亿元公司债,分为浮动利率六年,以及固定利率五年、七年等三个品种.募集资金拟用于偿还商业银行贷款和补充公司流动资金.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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