《中国股市盘前看点》--9月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--新领军者年会(亚洲"夏季达沃斯")最後一天
--美国9月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值
--欧洲经济暨财政事务理事会举行非正式会议(至9月17日).
**宏观经济及政策面**
--商务部公布,8月份全国实际使用外资(FDI)金额84.46亿美元,同比增长11.1%.[ID:nCN1965429]
--中国银监会主席助理阎庆民透露,在各家银行的拨备覆盖率不断增加,同时面临房地产、融资平台不确定性的情况下,不良贷款还可能有所反弹.银监会正在积极研究有条件、有限制、有前提的资产证券化,以减少银行的资本和流动性压力.
**重点行业和公司**
--长城汽车(2333.HK)确定其A股首次公开发行(IPO)价格区间为每股13-14元,筹资额最高达42.6亿元.[ID:nCN1969813]
--中国最大汽车经销商--庞大集团(601258.SS)公告称,鉴于萨博汽车存在破产风险,公司将对已向萨博支付的4,500万欧元购车预付款提取部分坏账准备.此外,公司拟发行38亿元人民币公司债,弥补快速扩张导致的资金链紧张.[ID:nCN1969889]
--西南证券(600369.SS)将以11.8亿元收购山西海鑫实业股份有限公司持有的银华基金20%股权,收购完成後其持股比例达49%,成为银华基金的控股股东.
**海外动向**
--美国股市周四连续第四日收涨,各国央行采取协同行动平息对欧洲金融业可能即将出现信贷冻结状况的担忧.三大指数上涨逾1%.受债务危机打压最重的银行股表现强于其他类股.道琼工业指数收高186.45点,或1.66%,报11,433.18.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC下档重要支撑位于前期低点2,437附近.(完)
--整理 周晓峰; 审校 张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。