版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 09:16 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国财政部150亿元人民币182天期贴现国债上午9:30-10:30招标

国家开发银行不超过200亿元五年期固息债上午10:00-11:00招标,中标利率预测均值4.65%

中铁十六局5.6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),民生银行和交通银行主承销

重庆化医集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承销

华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承销

中电投集团58亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承销

甘肃公投集团30亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行主承销

重庆化医集团9亿元五年期浮息中票(一年定存基准)簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承销

太钢不 (000825.SZ)20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承销

==============================================================================

二、新债上市:

中国人民银行20亿元三个月期央行票据1101071,参考收益率3.1618%

湖南湘投控股10亿元五年期中期票据1182250,票面利率7.25%

南山开发集团18亿元五年期中期票据1182251,票面利率6.65%

中国节能环保集团13亿元五年期中期票据1182252,票面利率6.03%

中铁二十三局2.9亿元一年期短融041162003,票面利率7.11%

长江电力(600900.SS)65亿元一年期短融041154002,票面利率6.04%

机械工业集团10亿元一年期短融041162002,票面利率6.04%

申通地铁(600834.SS)4亿元一年期短期融资券041164001,票面利率6.50%

南玻(000012.SZ)(200012.SZ)7亿元一年期短融041158001,票面利率6.64%

中船重工集团40亿元一年期短融041154003,票面利率6.04%

广西有色金属集团5亿元一年期短融041156002,票面利率7.11%

北方联合电力8亿元一年期短融041159003,票面利率7.06%

==============================================================================

三、缴款:

央行20亿元三个月期央票1101071,发行价格99.22元

中国联通40亿元一个月期超短期融资券011105003,票面利率5.35%

中国联通40亿元一个月期超短融011105004,票面利率5.35%

中铁八局2亿元一年期短融041162004,票面利率7.11%%

绍兴中国轻纺城4亿元一年期短融041164002,票面利率7.11%

==============================================================================

四、还本付息:

财政部150亿元三年期储蓄国债081702到期兑付,票面利率5.74%

清华控股6亿元一年期短融1081312到期兑付,票面利率3.28%

岳阳林纸(600963.SS)5亿元一年期短融1081313到期兑付,票面利率3.55%

云南白药控股公司12亿元一年期短融1081314到期兑付,票面利率3.28%

大连重工起重集团6亿元一年期短融1081315到期兑付,票面利率3.55%

横店集团15亿元一年期短融1081316到期兑付,票面利率3.49%

央行10亿元三个月期央票1101043到期兑付,参考收益率2.9985%

神华宁夏煤业集团10亿元15年期固息债058026付息,票面利率4.90%

财政部260亿元五年期固息债080017付息,票面利率3.69%

江苏银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债082302付息,票面利率6.20%

国开行300亿元七年期浮息债(三个月SHIBOR基准)090205付息,基本利差0.30%

国开行300亿元五年期固息债090211付息,票面利率3.45%

广东交通公司30亿元五年期中票0982129付息,票面利率4.50%

财政部282.60亿元10年期固息国债100031付息,票面利率3.29%

铁道部100亿元10年期固息债1080109付息,票面利率3.94%

铁道部50亿元15年期固息债1080110付息,票面利率4.05%

北京首都公路发展公司20亿元三年期中票1082162付息,票面利率3.49%

=============================================================================

五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--银监会主席助理阎庆民透露,在各家银行的拨备覆盖率不断增加,同时面临房地产、融资

平台不确定性的情况下,不良贷款还可能有所反弹.银监会正在积极研究有条件、有限制、有

前提的资产证券化,以减少银行的资本和流动性压力.

--财政部和国税总局联合下发通知称,对全国社会保障基金理事会按规定回拨国有创业投资

机构和国有创业投资引导基金已转持的国有股,不徵收过户环节的证券(股票)交易印花税.

国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息

9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

============================================================================(完)

--整理 周晓峰/曲伟治; 审校 边竞/李宏薇

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐