《中国债券市场每日交易备忘》--9月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部150亿元人民币182天期贴现国债上午9:30-10:30招标
国家开发银行不超过200亿元五年期固息债上午10:00-11:00招标,中标利率预测均值4.65%
中铁十六局5.6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),民生银行和交通银行主承销
重庆化医集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承销
华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承销
中电投集团58亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承销
甘肃公投集团30亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行主承销
重庆化医集团9亿元五年期浮息中票(一年定存基准)簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承销
太钢不 (000825.SZ)20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承销
==============================================================================
二、新债上市:
中国人民银行20亿元三个月期央行票据1101071,参考收益率3.1618%
湖南湘投控股10亿元五年期中期票据1182250,票面利率7.25%
南山开发集团18亿元五年期中期票据1182251,票面利率6.65%
中国节能环保集团13亿元五年期中期票据1182252,票面利率6.03%
中铁二十三局2.9亿元一年期短融041162003,票面利率7.11%
长江电力(600900.SS)65亿元一年期短融041154002,票面利率6.04%
机械工业集团10亿元一年期短融041162002,票面利率6.04%
申通地铁(600834.SS)4亿元一年期短期融资券041164001,票面利率6.50%
南玻(000012.SZ)(200012.SZ)7亿元一年期短融041158001,票面利率6.64%
中船重工集团40亿元一年期短融041154003,票面利率6.04%
广西有色金属集团5亿元一年期短融041156002,票面利率7.11%
北方联合电力8亿元一年期短融041159003,票面利率7.06%
==============================================================================
三、缴款:
央行20亿元三个月期央票1101071,发行价格99.22元
中国联通40亿元一个月期超短期融资券011105003,票面利率5.35%
中国联通40亿元一个月期超短融011105004,票面利率5.35%
中铁八局2亿元一年期短融041162004,票面利率7.11%%
绍兴中国轻纺城4亿元一年期短融041164002,票面利率7.11%
==============================================================================
四、还本付息:
财政部150亿元三年期储蓄国债081702到期兑付,票面利率5.74%
清华控股6亿元一年期短融1081312到期兑付,票面利率3.28%
岳阳林纸(600963.SS)5亿元一年期短融1081313到期兑付,票面利率3.55%
云南白药控股公司12亿元一年期短融1081314到期兑付,票面利率3.28%
大连重工起重集团6亿元一年期短融1081315到期兑付,票面利率3.55%
横店集团15亿元一年期短融1081316到期兑付,票面利率3.49%
央行10亿元三个月期央票1101043到期兑付,参考收益率2.9985%
神华宁夏煤业集团10亿元15年期固息债058026付息,票面利率4.90%
财政部260亿元五年期固息债080017付息,票面利率3.69%
江苏银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债082302付息,票面利率6.20%
国开行300亿元七年期浮息债(三个月SHIBOR基准)090205付息,基本利差0.30%
国开行300亿元五年期固息债090211付息,票面利率3.45%
广东交通公司30亿元五年期中票0982129付息,票面利率4.50%
财政部282.60亿元10年期固息国债100031付息,票面利率3.29%
铁道部100亿元10年期固息债1080109付息,票面利率3.94%
铁道部50亿元15年期固息债1080110付息,票面利率4.05%
北京首都公路发展公司20亿元三年期中票1082162付息,票面利率3.49%
=============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--银监会主席助理阎庆民透露,在各家银行的拨备覆盖率不断增加,同时面临房地产、融资
平台不确定性的情况下,不良贷款还可能有所反弹.银监会正在积极研究有条件、有限制、有
前提的资产证券化,以减少银行的资本和流动性压力.
--财政部和国税总局联合下发通知称,对全国社会保障基金理事会按规定回拨国有创业投资
机构和国有创业投资引导基金已转持的国有股,不徵收过户环节的证券(股票)交易印花税.
国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息
9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)
============================================================================(完)
--整理 周晓峰/曲伟治; 审校 边竞/李宏薇
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。