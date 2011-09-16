美国企业反腐任重道远--调查

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月15日电---管理咨询公司德勤(Deloitte)公布的最新调查显示，美国企业在发现或防范腐败方面面临巨大挑战，虽然美国政府已加大反腐执法力度。
德勤2011年初对276名企业高管进行了调查，其中90%的受访者称其公司有防止贿赂政府官员等问题的反腐政策，但只有29%的人表示对这些政策的效果很有信心。
德勤反腐咨询部门的Bill Pollard表示：“到了企业整肃内部反腐部门的时候了。”
他称，此项调查令人质疑美国企业合规政策的力度，或者它们是否像很多美国政府官员怀疑的那样只是“表面文章”。
德勤此项调查也显示，营收10亿美元以上大型企业与较小型企业之间，在合规项目成熟度方面有巨大差距。
较小型企业中，有23%的公司没有关于反腐的书面政策，而大型企业中这一比例只有6%。
调查显示，有超过三分之一的较小型企业未对其海外业务逐一进行内部审计，而大型企业中这一比例仅为13%。
Pollard称，前述差距令人忧心，因为在中国、印度、俄罗斯和巴西等新兴市场，较小型企业非常活跃，而这些国家的腐败风险较高。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类