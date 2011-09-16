美国企业反腐任重道远--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月15日电---管理咨询公司德勤(Deloitte)公布的最新调查显示，美国企业在发现或防范腐败方面面临巨大挑战，虽然美国政府已加大反腐执法力度。

德勤2011年初对276名企业高管进行了调查，其中90%的受访者称其公司有防止贿赂政府官员等问题的反腐政策，但只有29%的人表示对这些政策的效果很有信心。

德勤反腐咨询部门的Bill Pollard表示：“到了企业整肃内部反腐部门的时候了。”

他称，此项调查令人质疑美国企业合规政策的力度，或者它们是否像很多美国政府官员怀疑的那样只是“表面文章”。

德勤此项调查也显示，营收10亿美元以上大型企业与较小型企业之间，在合规项目成熟度方面有巨大差距。

较小型企业中，有23%的公司没有关于反腐的书面政策，而大型企业中这一比例只有6%。

调查显示，有超过三分之一的较小型企业未对其海外业务逐一进行内部审计，而大型企业中这一比例仅为13%。

Pollard称，前述差距令人忧心，因为在中国、印度、俄罗斯和巴西等新兴市场，较小型企业非常活跃，而这些国家的腐败风险较高。(完)